25/06/2020 | 18:21



O corpo do ajudante de cozinha Alencar Batista do Nascimento, 42 anos, foi encontrado no inicio da tarde desta quinta-feira (25) na represa do Parque Estoril, no bairro Rio Grande, em São Bernardo.

Segundo a ocorrência, policiais foram chamados por moradores do bairro para verificar um corpo que estava boiando na água. Após chegarem no local os agentes constataram que se tratava de um homem. Solicitada a perícia, o local foi liberado e o corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) da cidade .

A ocorrência foi registrada no 4º DP (São Bernardo).