David Luiz renova contrato com o Arsenal para a próxima temporada europeia

24/06/2020 | 08:31



Apesar do momento pouco favorável no Arsenal, o zagueiro David Luiz acertou nesta quarta-feira a renovação do seu contrato com o clube inglês. O jogador de 33 anos, com seguidas passagens pela seleção brasileira, definiu vínculo com o time londrino até o fim da próxima temporada europeia.

O contrato do defensor se encerraria ao fim da atual temporada, cuja reta final foi adiada pela pandemia do novo coronavírus. "David é um jogador muito importante para nós. Ele jogou a maior parte das partidas nesta temporada e foi importante para o time", disse o também brasileiro Edu Gaspar, dirigente do Arsenal.

Gaspar também elogiou o estilo de jogo do zagueiro e "a comunicação com os demais jogadores dentro e fora do gramado". "Ele ajuda todo mundo", reforçou o diretor técnico do Arsenal.

A retomada do futebol, no entanto, não tem sido positiva para David Luiz. Logo no primeiro jogo da equipe ele cometeu seguidos erros, que levaram o Arsenal a sofrer uma dolorosa derrota por 3 a 0 diante do Manchester City, em rodada do Campeonato Inglês.

O zagueiro, que entrou ainda no primeiro tempo daquele jogo no lugar do espanhol Pablo Marí, foi duramente criticado por falhar no primeiro gol do rival e ainda ser expulso após cometer o pênalti que resultou no segundo.

"Não foi culpa do time, foi culpa minha. Tomei a decisão de jogar. Eu deveria ter tomado uma decisão diferente nos últimos dois meses sobre o meu contrato. Decidir o mais rápido possível sobre isso, mas não tomei essa decisão. Foi culpa minha e estou aqui para assumir", comentara David Luiz.