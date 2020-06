Três shoppings do Grande ABC firmam parceria com Banco Inter

da Redação



24/06/2020 | 00:05



Com o objetivo de ajudar os lojistas a manterem as portas abertas, os Shoppings ABC e Atrium, em Santo André, e Praça da Moça, em Diadema, e sua administradora, AD Shopping, firmaram parceria com o Banco Inter. A instituição financeira irá disponibilizar linha de crédito de R$ 300 milhões, com juros a partir de 1% ao mês, aos pequenos e médios varejistas.

Esse tipo de condição oferecida pelos bancos é chamada de home equity – modalidade na qual o lojista poderá captar o recurso dando como garantia um imóvel próprio. “Estamos sempre em busca de parcerias que possam apoiar os negócios de nossos empreendimentos e lojistas, e não seria diferente em um momento delicado como o atual, no qual muitos de nossos parceiros, que são pequenos e médios varejistas, lidam com os impactos da pandemia e encontram dificuldades de acesso a crédito. A opção de um empréstimo a juros baixos e pagamento no longo prazo acaba por dar fôlego financeiro para a gestão do caixa, e para investir em uma retomada mais tranquila”, afirma Paulo Muller, gerente de portfólio da AD Shopping.

O processo de solicitação compreende a avaliação do imóvel, e a liberação do crédito pode ser de até 50% do valor do bem. A primeira parcela pode ser programada para até seis meses após a contratação. Os lojistas dos shoppings ABC, Atrium e Praça da Moça poderão solicitar o empréstimo diretamente pelo aplicativo no Super App, pelo site do Banco Inter, como também acionar um gerente regional da instituição.