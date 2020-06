Santo André interdita alça de acesso à Avenida dos Estados

Da Redação



23/06/2020 | 00:01



A Prefeitura de Santo André vai interditar hoje a alça do Viaduto Adib Chammas que dá acesso à Avenida dos Estados, sentido São Caetano. O bloqueio será a partir das 8h30 e seguirá até as 17h. Após este horário, o trânsito voltará a circular normalmente no local.



A interdição será necessária para instalação de semipórtico detector de altura na Avenida dos Estados, sinalização que faz parte do plano operacional de desvio de tráfego, elaborado como suporte às obras de duplicação do viaduto.



Como medida de segurança e para evitar o contato de veículos altos com a estrutura utilizada na duplicação do Adib Chammas, o semipórtico simula a altura máxima de 4,30 metros que haverá sob o viaduto durante seu processo construtivo.



Durante a interdição, os veículos que estiverem no Adib Chammas com destino a São Caetano deverão utilizar a alça de acesso no sentido Mauá (último acesso antes da transposição da Avenida dos Estados pelo viaduto) e seguir pela Avenida dos Estados até o primeiro retorno, com conversão à esquerda, em frente à empresa Engemix (pontilhão de acesso à Avenida André Ramalho), seguindo pela Avenida dos Estados, no sentido São Caetano.



Os automóveis leves poderão fazer o mesmo desvio dos veículos pesados, ou continuar pelo Viaduto Adib Chammas até o primeiro semáforo, no entroncamento com a Avenida Itamarati, converter à direita, seguir pela Avenida Itamarati até a primeira rua (Caraguatatuba), converter novamente à direita nesta via, seguindo até a Avenida dos Estados, e converter novamente à direita, seguindo sentido São Caetano.