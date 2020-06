Com gols de Taison e Tetê, Shakhtar vence e fatura o tetra seguido do Ucraniano

20/06/2020 | 17:48



O Shakhtar Donetsk é, novamente, campeão nacional. Neste sábado, o time conquistou o quarto título consecutivo do Campeonato Ucraniano ao derrotar o Oleksandriya por 3 a 2, em partida disputada na cidade de Kharkiv. Foi a 13ª vez que a equipe faturou o torneio, sendo que os seus gols nesse confronto foram marcados por Taison, ex-Internacional, e Tetê, ex-Grêmio, esse duas vezes.

Dirigido pelo português Luis Castro, o Shakhtar chegou aos 71 pontos e garantiu a taça mesmo tendo cinco rodadas a disputar no Campeonato Ucraniano, pois o segundo colocado, o Dínamo de Kiev está a 19 pontos de distância na classificação, sendo que vai realizar apenas mais seis jogos.

O triunfo deste sábado não foi fácil de ser conquistado pelo Shakhtar, embora o time tenha aberto o placar da partida aos 13 minutos do primeiro tempo, com um pênalti convertido por Taison. Mas acabou levando a virada no começo da etapa final, com os gols de Yevhen Banada, aos três, e Maksym Tretyakov, aos seis minutos.

Porém, Tetê, que havia iniciado a partida no banco de reservas e foi acionado quando a equipe perdia por 2 a 1, conseguiu marcar duas vezes, aos 33 e aos 36 minutos, sendo o segundo de cabeça, para garantir o título do Shakhtar.

O time campeão começou a partida com sete brasileiros entre os titulares - os outros eram os laterais Dodô e Marquinhos Cipriano, os meio-campistas Alan Patrick Marlos, Marcos Antonio e Taison, e o atacante Junior Moraes.