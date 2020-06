Estoril recebe 29 saguis e 3 araras recuperados pela GCM andreense

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/06/2020 | 00:01



O Zoológico de São Bernardo, dentro do Parque Natural do Estoril, recebeu anteontem 32 animais, fruto de resgate da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André. Após denúncia, foram encontrados 29 saguis-de-tufo-branco e três araras-canindé em uma residência no bairro Recreio da Borda do Campo. No endereço, os agentes de segurança detiveram uma mulher, que usava tornozeleira eletrônica – estava em regime de prisão assistida – e responde a pena de 22 anos justamente pela prática de comércio irregular de animais.



Todos os bichos foram encaminhados ao zoológico são-bernardense e mobilizaram toda a equipe para realizar as primeiras análises. As araras são praticamente recém-nascidas (duas delas sequer têm penas) e os saguis se encontram com até três meses. Estes primatas passarão por extenso procedimento. “Vamos dividir a avaliação em três partes: nestes primeiros dias cuidando do emergencial, de bichos com problemas respiratórios e desidratação. A nutrição está razoável e não notamos doença muito grave. A partir daí, quando estabilizar o grupo e não estiverem em risco eminente, vamos buscar doenças mais sutis, como parasitoses, outras infecciosas baseadas em exames laboratoriais e fazer raio X para avaliar idade óssea e o tipo de alimentação que tiveram na formação óssea. Esta seria a segunda fase. E na terceira a gente vai acompanhar para liberar para viveiros maiores. Com isso fecha o painel de saúde deles”, explicou o médico-veterinário responsável pelo zoo, Marcelo da Silva Gomes.



De acordo com a bióloga do local, Jeniffer Novaes, a arara-canindé é considerada “criticamente ameaçada no Estado de São Paulo” e é comum à região Norte do território paulista. Já os saguis “são naturais da Mata Atlântica do Nordeste e regiões de caatinga”. Possivelmente nenhum dos animais seguirá no zoológico após o tratamento.



Segundo a profissional, um dos filhotes de sagui não resistiu à primeira noite “devido a um quadro de desidratação severa e diarreia. Era o menor dos animais, mas, por enquanto, os outros estão bem. As araras chegaram com o papo muito cheio, provavelmente alimentadas com ração de baixa qualidade e já introduzimos papas específicas para espécie, de alto teor nutricional e vamos acompanhar o desenvolvimento destes animais”, explicou Jeniffer.