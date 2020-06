Gwyneth Paltrow lança nova vela com cheiro de seu orgasmo - que custa 393 reais

17/06/2020 | 18:10



Gywneth Paltrow possui uma marca chamada Goop e, dentre outros serviços, a empresa oferece diversos produtos de estética. Além disso, há uma linha de velas que chamou a atenção por se chamar This Smells Like My Vagina, algo como Isso cheira igual à minha vagina.

E ao marcar presenta no The Tonight Show na última terça-feira, dia 16, a atriz conversou com o apresentador Jimmy Fallon e apresentou o mais novo produto de sua linha. Dessa vez, ela lançou uma vela chamada This Smells Like My Orgasm, que em livre tradução pode ser Isso cheira igual ao meu orgasmo.

Fazendo Jimmy rir muito, Gwyneth apresenta a vela para o público e diz o seguinte:

- Agora nós temos uma nova que talvez seja mais para você dar para a sua esposa. E é chamada This Smells Like My Orgasm. E a caixa tem fogos de artifício.

Antes, ela havia explicado que a linha de velas da Goop era uma coisa punk rock feminista.

Essa nova vela custa 75 dólares, algo em torno de 393 reais. Na descrição do site está escrito o seguinte:

Um acompanhamento adequado para essa vela - você sabe qual - esta mistura é feita com torta de toranja, neroli e bagas maduras de cassis misturadas com chá de pólvora e absolutos de rosa turca, para um perfume sexy, surpreendente e extremamente viciante.

Durante a entrevista, o filho mais novo da atriz, Moses, também fez uma aparição bem fofa! O garoto é fruto da relação de Gwyneth com Chris Martins e ambos ainda são pais de Apple.