Bianca Andrade não descarta possível romance com Marcela Mc Gowan: Quando a gente se reencontrar, nunca se sabe, fica no ar

17/06/2020 | 15:10



Após participar do BBB20, Bianca Andrade, a Boca Rosa, voltará a publicar vídeos em seu canal do YouTube. Na plataforma, ela terá um novo programa chamado Boca a Boca, que estreia na próxima terça-feira, dia 23. A atração contará com a presença de convidados e terá quadros, como um chamado Tabuleiro, que terá a presença fixa de Marcela Mc Gowan, que também participou da recente edição do BBB!

Em conversa com a colunista Patrícia Kogut, Bianca deu os seguintes detalhes:

- Vamos pegar todos os assuntos que nós, mulheres, achamos que são tabus e falaremos deles de maneira mais natural, para desconstruir mesmo. A ideia é levar entretenimento para o público de forma bem-humorada e também fazer a diferença como puder.

As amigas, aliás, não se encontraram ainda após o confinamento por causa da quarentena, mas têm se falado por telefone e pela internet. E após ter afirmado em uma live que, caso tivesse entrado solteira no BBB, ela cogitaria um envolvimento com Marcela. Com essa declaração, os fãs passaram a torcer para que ambas formassem um casal! Sobre o assunto, Bianca disse:

- Eu e Marcela falamos abertamente sobre isso. A gente tem almas muito livres. Quando a quarentena passar e a gente se reencontrar, nunca se sabe. Fica no ar. Acima de tudo, somos muito amigas. Ela tem o coração bom. Me ensina bastante coisa e acredito que vá ensinar para todas as mulheres também.

Vale citar que, quando entrou no BBB20, Bianca estava namorando Diogo Melim, porém após estreitar a amizade com Guilherme, a influenciadora digital viu o seu namoro chegar ao fim. Além de Marcela, os fãs ainda shipparam Bianca com Mari Gonzalez!