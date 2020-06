Programa duplo para rir com Lewis e Sellers

17/06/2020 | 07:19



Em tempos de pandemia, e em meio a tanta dor e insegurança, nada melhor do que tentar relaxar e rir um pouco. O cinema pode ajudar na tentativa. O Telecine Cult programou um duplo de morrer de rir nesta quarta, 17. Dois clássicos do humor nos anos 1960.

Dá para se divertir com Jerry Lewis, O Terror das Mulheres, de 1961, às 20h15, e emendar com Peter Sellers, A Pantera Cor de Rosa, de 1963, às 22h. Jerry é também diretor e nesse filme dá para encontrá-lo por inteiro, com seus temas e obsessões. O atrapalhado vai trabalhar num pensionato de mulheres e Jerry reflete sobre o matriarcado na 'América', revela o cenário de sua ação (a maquete do casarão, no final), além de, o tempo todo, desdobrar-se como ator, autor e personagem.

Com direção de Blake Edwards, Sellers faz outro tipo de atrapalhado. O Inspetor Clouseau é tão inepto que, ao investigar o roubo de um valioso diamante, não se dá conta de que a própria mulher integra a quadrilha. Sellers, Claudia Cardinale, Capucine, David Niven, a trilha de Henry Mancini. E a Pantera, que saltou dos créditos para virar série de animação adorada por adultos e crianças. O próprio Clouseau virou personagem de série, que prosseguiu com Peter Sellers e, depois, Steve Martin.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.