Bruna Marquezine estaria encantada por Enzo Celulari

16/06/2020 | 09:10



Amigos de Bruna Marquezine e Enzo Celulari estariam torcendo para que os dois engatassem um romance depois que perceberam que os dois haviam se aproximado. Agora, o jornal Extra divulgou mais detalhes sobre esse possível affair. O clima de paquera entre eles teria começado em abril deste ano, já no meio da quarentena, quando ele organizou um bazar beneficente virtual.

Segundo a publicação, os dois estariam frequentemente trocando mensagens através do celular e também no Instagram, já que por conta da pandemia do coronavírus não estão podendo se encontrar pessoalmente.

Amigos da atriz afirmaram ao veículo que Bruna estaria encantada pelo filho de Claudia Raia, além de estar empolgadíssima com os projetos sociais que Enzo está à frente, como um bazar virtual organizado por ele para ajudar pessoas afetadas pela crise que o país enfrenta. Para colaborar com o projeto, Bruna teria enviado cinco malas com doações lotadas de peças grifadas que ela não usa mais ou nem usou.

Enzo também estaria dando uma atenção mais especial para Bruna Marquezine e tratando a atriz como um lorde, como diz o jornal. O filho de Edson Celulari teria sido o responsável por conseguir colocar Anitta e Bruna no mesmo projeto beneficente. Na época, Anitta ainda namorava com Gabriel David, que é sócio e um dos melhores amigos de Enzo.

Bruna Marquezine não assume nenhum romance desde o fim de seu namoro com Neymar Jr em outubro de 2018, enquanto Enzo está solteiro desde o início deste ano. Pouco antes do Carnaval, ele terminou o namoro com a bilionária Victória Grendene.