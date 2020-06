Via Varejo confirma ação a R$ 15 em 'follow on' e capta R$ 4,455 bilhões

16/06/2020 | 07:13



O conselho de administração da Via Varejo aprovou em reunião realizada nesta segunda-feira o preço por ação de R$ 15 no âmbito da oferta primária de ações ordinárias ("follow on") e o efetivo aumento do capital social, dentro do limite autorizado, de 297.000.000 novas ações. Desse modo, a oferta movimentou R$ 4,455 bilhões.

O valor representa um desconto de 4% em relação ao fechamento da ação no pregão de segunda, de R$ 15,62. Foram emitidas 220.000.000 de novas ações do lote principal, e as 77.000.000 ações do lote adicional (35%) para atender ao excesso de demanda.

A varejista também conseguiu negociar, em paralelo, o alongamento em dois anos das dívidas com seus credores.

Coordenaram a oferta o Bradesco BBI (coordenador líder), BTG Pactual, Itaú BBA, BB Investimentos, Bank of America Merrill Lynch, Santander, Banco Safra e XP Investimentos. De acordo com a empresa, dos recursos captados metade (R$ 2.227.500.000,00) será destinada à conta de capital social da companhia, e o valor remanescente (R$ 2.227.500.000,00) será destinado à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações.

Com a oferta, o novo capital social da Via Varejo passará a ser de R$ 5.131.712.284,78, dividido em 1.597.016.941 ações ordinárias. As ações objeto da oferta passarão a ser negociadas na B3 nesta quarta-feira, dia 17.