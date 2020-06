Após ação, Estado cancela ato de assinatura de acordo com Sabesp em Mauá

Da Redação

Diário do Grande ABC



15/06/2020



O governo do Estado cancelou a agenda que teria na noite desta segunda-feira (15) junto à Prefeitura de Mauá depois da operação conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, e pela Polícia Civil contra o governo de Atila Jacomussi (PSB).



A solenidade iria marcar a assinatura do contrato de concessão do serviço de distribuição de água no município para a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). A expectativa era a de que o secretário de Meio Ambiente do Estado, Marcos Penido, e o diretor-presidente da Sabesp, Benedito Braga, viessem à cidade. O Diário apurou, entretanto, que, para o Palácio dos Bandeirantes, o evento seria apenas on-line, sem a participação do governador João Doria (PSDB).



O cancelamento da agenda foi confirmado pela Prefeitura de Mauá no meio da tarde desta segunda-feira. “Em decorrência de uma reunião emergencial do governador João Doria com o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Marcos Rodrigues Penido, a Sabesp solicitou o adiamento da coletiva de imprensa que tratará da concessão dos serviços de abastecimento de água na cidade. O acordo depende da assinatura do chefe do governo paulista, assim tendo o pontapé para solucionar um problema de quase três décadas, que é a falta de água à população, além de trocar um passivo de R$ 3,5 bilhões por investimentos de R$ 219 milhões na modernização da rede.”



O Diário apurou, entretanto, que a operação policial pela manhã, que apura suspeita de superfaturamento na montagem e na gestão do hospital de campanha de Mauá, foi o real motivo para o adiamento da assinatura do contrato. O governo do Estado evitou associar sua imagem aos desdobramentos da ação policial.



Atila minimizou o episódio. “Não acredito que a situação de hoje (ontem) influenciou na agenda com a Sabesp. Nossa relação com o governo do Estado está bem tranquila. A assinatura pode acontecer até quarta-feira (amanhã). Só estamos aguardando o João Doria acertar um horário na sua agenda para participar da assinatura. Assim que assinar, a Sabesp já poderá realizar a operação.”