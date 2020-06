Átila é alvo de operação que investiga superfaturamento em hospital de campanha

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



15/06/2020 | 08:20



O prefeito de Mauá Átila Jacomussi está sendo investigado por superfaturamento no hospital de campanha da cidade administrado por uma OS (Organização Social). Policiais civis e promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) cumpriram mandados de busca e apreensão na prefeitura e na casa do prefeito. Foram apreendidos dois celulares, um iPad, documentos e um notebook. O secretário de Saúde de Mauá, Luís Carlos Casarin, também é alvo da operação.

A suspeita está em irregularidades na contratação emergencial da OS Atlantic - Transparência e Apoio à Saúde Pública para a gestão e operação do hospital de campanha construído na cidade para atender os pacientes com Covid-19. O valor da contratação do hospital foi de R$ 3,3 milhões para o prazo de 90 dias.

O MP (Ministério Público) de Mauá começou a investigação sobre o caso em abril. Uma das denúncias foi feita por vereadores de oposição a Atila. A peça acusou o prefeito e o secretário de Saúde, Luís Carlos Casarin, de superfaturar contrato de locação de tendas para abrigar o hospital de campanha, assinado com a empresa Pilar Organizações e Festas Ltda, pelo valor total de R$ 667,5 mil, pelo período de três meses. Os questionamentos também miram convênio com a OSS (Organização Social de Saúde) Atlantic Transparência e Apoio à Saúde Pública, com sede em Caieiras, no valor de R$ 3,2 milhões, para a gestão do hospital. Os dois contratos foram feitos de forma emergencial e sem licitação, como prevê a legislação vigente durante a pandemia.

Na representação, assinada pelos parlamentares Adelto Cachorrão (Republicanos), Professor Betinho, Sinvaldo Carteiro (ambos do PSL), e Marcelo Oliveira (PT), os oposicionistas contestam a quantia acordada pela administração e comparam a ação mauaense com o contrato fechado pela Prefeitura de Santo André, cujo acordo para instalação do hospital de campanha do Estádio Bruno José Daniel foi menor, de R$ 315 mil. Os vereadores também apontam para o número de leitos previstos no contrato de Mauá (capacidade para 30 pacientes) e no acordo da cidade vizinha: 123.

Em outra ponta, a representação levantou suspeitas sobre a OSS contratada, sustentando que “não existe” imóvel no endereço oficial da empresa e sugerindo “associação fantasma com finalidades estranhas à lei”.

O Diário aguarda retorno da prefeitura sobre o caso. Mais informações em breve.