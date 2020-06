Após acusações de J.K. Rowling, ex-marido admite que bateu na escritora

12/06/2020 | 10:11



J.K. Rowling, a autora dos livros de Harry Potter, continua a se envolver em polêmicas. Depois de publicar mensagens transfóbicas no Twitter e receber críticas de fãs e atores como Daniel Radcliffe e Emma Watson, a escritora publicou um longo texto em seu blog pessoal, defendendo seu direito de opinar sobre pessoas trans e alegando que tal direito se deve ao fato de que ela já sofreu abuso doméstico e agressão sexual.

No texto, Rowling acusa seu primeiro marido, o jornalista português Jorge Arantes, de violência doméstica. Apesar do que se poderia imaginar, quando procurado pelo The Sun, o ex-viciado em drogas não negou o fato e admitiu que dava tapas na escritora, mas que não se arrepende do acontecido:

- Eu dei um tapa em Joanne - mas não houve abuso contínuo. Não estou arrependido por dar um tapa nela. Sim. É verdade que dei um tapa nela. Mas eu não a abusei. Se ela diz isso, isso é com ela. Não é verdade que eu batia nela.

Arantes, hoje com 52 anos de idade, foi casado com J.K. de outubro de 1992 a novembro de 1993 e é pai de sua primeira filha, Jéssica, de 27 anos de idade. No texto publicado em seu blog, a escritora fez a seguinte declaração:

Estou diante dos olhos do público há mais de 20 anos e nunca falei publicamente sobre ser uma sobrevivente de abuso doméstico e agressão sexual. Consegui escapar do meu primeiro casamento violento com alguma dificuldade. Estou mencionando isso não em uma tentativa de obter simpatia, mas por solidariedade com o grande número de mulheres que têm histórias como a minha, que foram criticadas por serem fanáticas por se preocuparem com espaços de sexo único.