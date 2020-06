José Condessa, ator português que faz par romântico com Juliana Paiva, deixa elenco de Salve-se Quem Puder e causa mal-estar

11/06/2020 | 14:10



Parece que a novela Salve-se Quem Puder, da Globo, está passando por alguns apuros. De acordo com a colunista do jornal O Globo, Patrícia Kogut, o ator português José Condessa, que interpreta o personagem Juan na trama, quebrou o acerto para o retorno das gravações em agosto, o que fez com que o roteirista Daniel Ortiz tivesse que reescrever quase 40 capítulos da produção.

No final da primeira temporada, Juan e Mário, interpretado por Murilo Rosa, entraram em um avião em Cancún rumo ao Rio de Janeiro, indicando o desenrolar da aventura no Brasil. Agora, no entanto, a direção da emissora foi informada que José vai protagonizar uma novela na TVI, em Portugal, o que causou mal-estar por aqui.

Esta não é a primeira participação do ator no canal português: anteriormente, ele havia participado do programa Dança nas Estrelas. Na trama abandonada por José, seu personagem fazia par com Luna, interpretada por Juliana Paiva. Ainda não se sabe o que foi feito para consertar a situação dentro do roteiro.