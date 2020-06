Atriz de Crepúsculo queria matar todo mundo do elenco e diz que filmar a saga foi um evento de trauma

11/06/2020 | 13:10



Parece que as filmagens da Saga Crepúsculo não foram um trauma apenas para Robert Pattinson. Em uma entrevista ao US Weekly, Anna Kendrick revelou que, por trás das telas, a produção não foi tão divertida como pode parecer no filme:

- Só me lembro de ser tão frio e infeliz, e me lembro de meu [tênis] Converse estar completamente encharcado e sentindo, tipo: Você sabe, esse é realmente um ótimo grupo de pessoas, e tenho certeza de que seríamos amigos em um momento diferente, mas eu quero matar todo mundo agora.

Apesar disso, a atriz admitiu que ela e seus colegas de cena acabaram criando laços bem fortes, mas não exatamente de um jeito bom:

- Embora também tenha sido [criado] um tipo de vínculo, havia algo sobre isso que era como você passar por algum evento de trauma. Tipo, você imagina pessoas que sobrevivem a uma situação de refém e está meio que ligado [a elas] por toda a vida.

Anna também contou que o elenco pode se conhecer melhor durante as filmagens de Crepúsculo: Lua Nova, mas que o clima ainda estava estranho quando os atores se reencontraram para filmar a cena do casamento em Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1.

- Era apenas uma cena de casamento, onde mais uma vez eu estava tipo: Essas pessoas são tão estranhas'e estávamos na lama semi-congelada, no que foi a cena final das filmagens para todos. Eu ia trabalhar por uma semana ou duas, e todos os outros estavam dando sangue, suor e lágrimas no projeto por meses. Eu apareci no final e estava tipo: Pessoal, conseguimos, acabou.

Parece ter sido uma experiência um pouco traumática, não é mesmo?