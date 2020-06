Bárbara Evans chora ao receber resultado de biópsia de suas pintas

11/06/2020 | 13:10



Bárbara Evans usou o Stories do Instagram momentos após receber a ligação que trazia o resultado da biópsia que realizou em suas pintas, após estar com suspeita de câncer de pele. Por meio da rede social, ela apareceu visivelmente emocionada e secando lágrimas ao dizer que estava tudo bem:

- Queria compartilhar com vocês que a minha biópsia da pinta deu tudo bem, não é nada, não é melanoma. Eu estava com muito medo, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser forte nesses momentos. Eu tô toda arrepiada. Obrigada pelas mensagens. Mas a gente sempre tem que estar se cuidando, olhando e se protegendo e cuidando da nossa saúde. Então não deixem de se cuidar e não deixem que o medo mexa com vocês. Eu estava muito aflita esperando essa biópsia.

Ainda bem que está tudo certo, não é mesmo?