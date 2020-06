Uefa marca reunião na próxima semana para definir calendário da Liga dos Campeões

11/06/2020 | 10:58



A Uefa anunciou nesta quinta-feira que vai debater na próxima semana o formato e o calendário da reta final desta temporada da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Os torneios estão suspensos desde março em razão da pandemia do novo coronavírus.

A Uefa afirmou, por meio de um comunicado, que seu Comitê Executivo vai se reunir via videoconferência em duas partes. Primeiro, no dia 17 de junho, próxima quarta-feira, e depois no dia seguinte.

Na reunião, além do formato e do calendário da Liga dos Campeões e da Liga Europa, será discutido o local da final dos dois torneios. Istambul, na Turquia, e Gdansk, na Polônia, ainda permanecem como as sedes das decisões. No entanto, a Uefa afirmou recentemente que analisa "uma variedade de opções" e as partidas podem ser transferidas para outros locais.

O prefeito de Madri disse na terça-feira que a capital espanhola negocia para sediar a final do principal torneio entre clubes da Europa. Lisboa, em Portugal, Frankfurt, na Alemanha, e Moscou, na Rússia, também são alternativas caso seja confirmada a transferência do local da grande decisão.

Além disso, existe a possibilidade de os jogos restantes do mata-mata serem realizados em agosto em uma única sede, em estádio neutro, sem torcida, e as quartas de final e as semifinais serem disputadas em jogo único.

A Liga dos Campeões foi suspensa em março, nas oitavas de final. Quatro equipes já garantiram vaga nas quartas de final: Atlético de Madrid, Atalanta, RB Leipzig e Paris Saint-Germain. A Liga Europa também foi paralisada nas oitavas. O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, assegurou que as competições serão concluídas em agosto.

As sedes e o cronograma da Eurocopa, adiada para 2021 devido à pandemia de covid-19, o calendário da edição 2020/2021 da Liga dos Campeões e da Liga Europa e o destino da Liga dos Campeões Feminina também serão assuntos debatidos na reunião virtual. Está prevista uma coletiva de imprensa online com a presença do presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, após a conclusão do primeiro dia de discussão.