Obituário - 10 de junho de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 7 de junho

Genny Nicco dos Santos, 92. Natural de Botucatu (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério da Saudade.



Santo André, segunda-feira, dia 8 de junho

Dozolina Lovatto Lopes, 95. Natural de Mogi Mirim (São Paulo). Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio Vieira Lima, 94. Natural de Santana do Ipanema (Alagoas). Residia no Centro de Santo André. Comprador. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Agostinho Faustino, 92. Natural de Mogi Mirim (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 8. Jardim da Colina.

Antonia de Castro, 86. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Alto da Mooca, em São Paulo, Capital. Dia 8, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria da Paz dos Santos, 84. Natural de Jaboatão (Pernambuco). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 8. Memorial Phoenix.

Júlio Alionis, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque da Vila Prudente, em São Paulo, Capital. Dia 8, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Valdivino Antoni Souza, 81. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Florêncio Garcia, 80. Natural de Ibaté (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Gentil Bergamin, 80. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ciro Batista Cont, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Terezinha, em são Paulo, Capital. Dia 8, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Irene Tognato Mariano, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Sanches Ferreira, 74. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Almeida dos Santos, 73. Natural de Cipó (Bahia). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vera Iara do Amaral, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Cecília Barboza Gonçalves, 68. Natural de Rolândia (Paraná). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo, Capital. Dia 8, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Luiz Gonzaga de Freitas Amaral, 63. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Margarete Martins Vertente, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Angelita Veríssimo, 50. Natural de São Caetano. Residia na Vila Aquilino, Santo André. Dia 8. Jardim da Colina.

Rodrigo Liper, 41. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Engenheiro mecatrônico. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Carolina Cervantes da Rocha, 34. Natural de Santo André. Residia no Jardim Teles de Menezes, em santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, terça-feira, dia 9 de junho

Matilde Pereira da Silva, 103. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sábado, dia 6 de junho

Maria Antunes de Souza, 78. Natural de Irati (Paraná). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Claudio Garcia Cezario, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 7 de junho

Sebastião Bernardino de Sena, 93. Natural de Virginópolis (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Horácio Franco, 93. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Ibrantina dos Santos Cardoso, 90. Natural do Alto Rio Doce (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Nair Pinto Pancelli, 89. Natural de Jaboticabal (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Newton Marques de Azevedo, 89. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7. Memorial Phoenix.

Abílio Alves Maciel, 80. Natural de Monteiro (Paraíba).

Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Aparecido Moreira, 79. Natural de Getulina (São Paulo). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Itagiba Lopes Algaba, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Sérgio Torres Sales, 77. Natural de Itajubá (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 7, em Ribeirão Pires. Jardim da Colina.

Valter Vince, 77. Natural de Santo André. Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 7. Memorial Planalto.

Vicente Hortencio da Silva, 71. Natural de Simplício Mendes (Piauí). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Edicionina de Jesus Silva, 69. Natural de Serrania (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Maria Luiza Bellusci Inagaki, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.



São Bernardo, segunda-feira, dia 8 de junho

Mafalda Munhoz Fernandes, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 8. Jardim da Colina.

Regina Fernandes Quintela, 84. Natural de Brasópolis (MG). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Jardim da Colina.

Sebastião João da Silva, 77. Natural de Francisco Santos (Piauí). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério do Baeta.



SÃO CAETANO

Dulce da Conceição Binda Ferrari, 87. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 8, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Nelson Ribeiro dos Santos, 72. Natural de Bariri (São Paulo). Residia em Diadema. Dia 8, em São Bernardo Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, sábado, dia 6 de junho

Eduardo Alves dos Reis, 81. Natural de Itapicuru (Bahia). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

José Carlos Ramos, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 7 de junho

José Batista Ribeiro, 76. Natural do Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Maria Eneida, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Rivonio Fonseca do Nascimento, 68. Natural de Jardim (Ceará). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Maura Maria de Jesus, 61. Natural de Aimorés (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 8 de junho

Francisco Galdino da Silva, 79. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Antonio Aparecido da Silva, 60. Natural de Acopiara (Ceará). Residia no Jardim Olinda, em Mauá. Dia 8, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Maria de Lourdes da Silva, 56. Natural de Mauá. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Fabiana Cássia dos Santos, 40. Natural de São Caetano. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, domingo, dia 7 de junho

Carlos José Silva, 48. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, segunda-feira, dia 8 de junho

Sebastião Barreto de Oliveira, 78. Natural de Russas (Ceará). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 8, em Ribeirão Pires. Cemitério Colina dos Ipês, em Suzano (São Paulo).

Miltervania Carvalho Borba, 52. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, terça-feira, dia 9 de junho

Alferino Pinto de Moraes, 81. Natural de Mauá. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 9, em Santo André. Cemitério São José.