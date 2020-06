Antes de ter o seu contrato rescindido, Vera Fischer ficou na geladeira da Globo e teve redução de salário

09/06/2020 | 12:11



Nas últimas semanas, diversos artistas da Rede Globo tiveram que encarar o o fim de seus contratos e a falta de interesse da emissora em realizar renovações. No último sábado, dia 7, Vera Fischer foi outra atriz a passar por esta situação: após 43 anos de casa, ela passará a receber por obra.

Essa longa carreira, no entanto, foi marcada por polêmicas e altos e baixos na vida da atriz, como relatou o site da revista Veja. A passagem de Vera pela Rede Globo reconta uma história de sucesso e turbulências, fosse com a própria emissora ou com os colegas de cena nas mais de 25 novelas e séries que estrelou, como Desejo, Mandala, Riacho Doce, Perigosas Peruas e Laços de Família.

Um exemplo do comportamento temperamental da atriz é seu trabalho em Pátria Minha, novela escrita por Gilberto Braga, que foi ao ar entre junho de 1994 e março de 1995. Durante as gravações, Fischer foi motivo de tensão entre os artistas, já que ela e seu então esposo Felipe Camargo tinham o hábito de faltar e se atrasar constantemente - de modo que o protagonista da trama, Tarcísio Meira, só se dirigia ao estúdio quando era avisado que o casal já havia chegado.

Essa falta de comprometimento de Vera e seu esposo resultou no afastamento do casal, apenas dois meses antes do final da novela. Em nota divulgada pela Globo na época, o motivo seria a constante indisciplina de horários de gravações. Isso não fosse suficiente, meses antes do afastamento Vera teve seu braço quebrado durante uma briga com o esposo, e sua personagem teve que atuar durante muito tempo com o braço engessado.

Apesar das crises de disciplina, a beleza da atriz era garantia de retorno de audiência, garantindo à Vera elevado prestígio entre a cúpula da emissora. Por isso, em 20 de dezembro de 1995 a Globo fretou um jato particular que levou Fischer para uma clínica de reabilitação em Buenos Aires, a fim de tratar seu vício em cocaína.

Já em 2013, durante a novela Salve Jorge, Vera reclamou publicamente que sua personagem não tinha falas nem relevância na trama, o que fez com que Gloria Perez, a autora da produção, deixasse a atriz na geladeira durante um bom tempo. A situação durou até 2017, quando Fischer marcou uma reunião com a emissora e se colocou à disposição para novos trabalhos, buscando conseguir a renovação de seu contrato que encontrava-se próximo do fim.

Surpreendentemente, a atriz conseguiu o que desejava, renovando sua parceria com a Globo até o ano de 2020 - apesar de ter encarado uma diminuição de 50% em seu salário. Em uma época em que nomes como Malu Mader e Carolina Ferraz eram dispensadas da emissora isso foi um feito e tanto. Vera voltou com tudo, tendo uma participação em Malhação: Vidas Brasileiras, gravando um episódio da série Assédio e trabalhando em Espelho da Vida do começo ao fim.