Em meio à crise, Santos fecha patrocínio e passa a exibir sete marcas no uniforme

08/06/2020 | 18:34



Em meio à crise do coronavírus, o Santos conseguiu fechar um acordo que lhe garante uma nova fonte de renda. Nesta segunda-feira, o clube anunciou que passou a ser patrocinado pela Oceano B2B, empresa de suprimentos corporativos, que exibirá sua marca na barra frontal do uniforme da equipe profissional até dezembro de 2021.

"Todo o mercado está num período extremamente difícil em função da pandemia, e é mais importante que nunca cada nova conquista e parceria. Em um momento de alta do trabalho "home office" e do consumo via e-commerce, surgem oportunidades como esta e acreditamos que poderemos ser uma plataforma importante para a Oceano B2B, que é muito bem-vinda à família santista", declarou José Carlos Peres, presidente do Santos, ao site oficial do clube.

Com a Oceano B2B, o Santos passa a somar sete patrocinadores em seu uniforme. Os outros são Philco, Kicaldo, Casa de Apostas, Unicesumar, Kodilar e Orthopride. Mas o espaço master da camisa continua vago desde o fim de 2018.

O clube explicou que a marca da Oceano B2B também será exibida na plataforma digital do clube, em ações de hospitalidade na Vila Belmiro, além de estar presente em uniformes de treinos e viagens, placas no CT Rei Pelé, no telão no estádio e no backdrop de entrevistas.

"Apesar da paralisação de jogos, este período está sendo intenso com ações de retenção e atração de novos sócios, lançamento da nova linha de uniformes, intensificação do trabalho de ativações em redes sociais, lançamento do perfil do clube no TikTok e agora a captação de um novo parceiro para nosso uniforme. Seguir e intensificar o trabalho para retornarmos mais fortes às atividades de campo", complementou Marcelo Frazão, executivo de marketing e comunicação do Santos.