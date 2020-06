08/06/2020 | 16:10



Luísa Sonza foi flagrada na casa do cantor Vitão no último sábado, dia 6, na região de Alphaville, em São Paulo. Em uma conversa com o colunista Leo Dias, a cantora explicou que ela e o cantor estão realizando um projeto juntos que será lançado em breve.

Após a repercussão da foto e de alguns internautas apontarem Vitão como o pivô da separação da cantora e Whindersson Nunes, Luísa publicou uma parte do clipe da música Bomba Relógio, a qual é uma parceria com o cantor, em seu Instagram nessa segunda-feira, dia 8. Na legenda, Sonza escreveu:

Que parceria!

E Vitão respondeu à publicação com um emoji de coração.