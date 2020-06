Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



08/06/2020 | 00:30



Em mais uma ação para promover a diminuição do avanço da Covid-19, a prefeitura de Mauá realizou no fim de semana entrega de parte das 450 mil máscaras de pano para proteger a população. Os equipamentos foram dados para pessoas do Jardim Elizabeth.

A prefeitura também realizou a desinfecção, com água e produtos químicos, da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Assis, procedimento que tem realizado frequentemente em todas as unidades.