Ticiane Pinheiro é surpreendida por Cesar Tralli com um enorme buquê de rosas vermelhas

07/06/2020 | 10:10



Ticiane Pinheiro ganhou uma surpresa e tanto do marido, Cesar Tralli, no último sábado, dia 6! A apresentadora do Hoje Em Dia recebeu um enorme buquê de rosas vermelhas e resolveu compartilhar o lindo gesto do amado em seu perfil oficial do Instagram. Na rede social, Tici escreveu o seguinte:

O melhor da vida é celebrar o amor quando menos se espera. @cesartralli Amei ser surpreendida hoje com essas rosas maravilhosas e por isso, eu quis espalhar um pouco desse amor para vocês. Ganhei agora do meu marido. Obrigada, Vida, por alegrar sempre meus dias com tanto amor e dedicação. Te amo.

Diversos seguidores da modelo elogiaram o relacionamento dela com o jornalista nos comentários da publicação. Realmente, foi um presente e tanto, não é?