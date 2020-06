Leonardo aconselha a filha, Jéssica Costa, após término do casamento com Sandro Pedroso

07/06/2020 | 09:10



Como você viu, Jéssica Costa e Sandro Pedroso anunciaram a separação no início deste mês de junho. O fim do casamento, entretanto, rendeu algumas polêmicas, já que o ator teria terminado tudo por telefone. Há boatos, ainda, de que a cerimônia realizada em março de 2019 foi armada apenas para dar audiência ao programa A Hora do Faro, da Record TV.

Como se esses rumores não bastassem, existe também o envolvimento negativo do pai de Jéssica, o cantor Leonardo, no relacionamento, visto que ele nunca teria aprovado a relação da filha com o mágico. E agora que descobriu que a influenciadora está se divorciando, o sertanejo resolveu passar por cima de todas as polêmicas e dar um conselho curto e direto para Jéssica, segundo informações do colunista Leo Dias.

Quem contou para Leonardo sobre o término teria sido a própria influencer. Surpreendentemente, o músico teria ignorado as desavenças que teve com a filha e com o ex-genro e dado uma opinião bastante pertinente para Jéssica.

- Cuide de sua saúde, isso é o mais importante, teria dito Leonardo.

Pelo visto, essa história ainda renderá um pouco, não é?