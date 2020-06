Ana Paula Siebert posta selfie com a filha Vicky e fãs apontam semelhança

06/06/2020 | 13:11



A pequena Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, não tem nem um mês e já encanta os internautas com sua fofura, que é compartilhada constantemente pela mãe através do Instagram. Na noite da última sexta-feira, dia 5, a influenciadora postou uma nova foto com sua primeira filha, desta vez uma selfie, que deixou os seguidores babando de tanto amor.

Na imagem que está em destaque, Vicky está dormindo, vestindo uma roupinha vermelha e um casaquinho azul, e sua mãe faz um biquinho para a câmera. Ela ainda se derreteu toda pela filha na legenda do post:

Biquinho gostoso da mamãe. Aquele grude com o cheirinho mais gostoso do mundo!! Amor Infinito.

Nos comentários, fãs e amigos encheram a publicação de elogios, e apontaram a semelhança entre mãe e filha:

Quando as pessoas diziam que ela era parecida com você, eu não achava tanto. Mas nessa foto, meu deus, ela é a sua cara!

Você fez um xerox!

Lindas!

Que bonecas!

E é claro que o pai coruja não poderia ficar de fora. Justus se declarou pelas duas com o seguinte comentário:

Não aguento essas duas! Meus amores!