Nelson Sargento: campanha e homenagem

Recentemente, o sambista Nelson Sargento, de 95 anos, se viu em uma situação complicada financeiramente, pois teve seus shows cancelados, por causa da pandemia de covid-19. Por esse motivo, o músico havia decidido vender objetos pessoais, como seus ternos da Mangueira e sua coleção de vinis. Um dos nomes mais respeitados e queridos do samba, sua luta foi parar nas redes sociais, e amigos e fãs deram início a uma vaquinha virtual, para arrecadar fundos para o cantor e compositor. Assim, até a manhã de sexta-feira, 5, havia 541 participantes, o que dava um total de R$ 47.795,74 (quem quiser contribuir pode acessar o link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/nelson-sargento).

Nascido em 25 de julho de 1924, Nelson Sargento é um artista de múltiplas facetas. Não se fixou apenas no ritmo que guia sua trajetória. Ele é também um pesquisador da música popular brasileira, escritor e ainda artista plástico.

Um importante sambista que merece respeito. Neste sábado, 6, a TV Brasil vai mostrar um retrato de Sargento, no programa Todas as Bossas, de 2018, que vai ao ar às 22h30, e reúne música e depoimentos de nomes como Áurea Martins, Monarco, Noca da Portela e Wilson Moreira, que dividem o palco com jovens talentos como Vidal Assis.

