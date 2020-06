05/06/2020 | 17:10



A atriz Cate Blanchett contou que passou um susto durante a quarentena.

Em conversa publicada no podcast Of One''s Own, ela conta:

Ontem, tive um acidente com uma serra elétrica, o que parece emocionante, mas não foi. Fiz um pequeno corte na cabeça, mas além disso, estou bem.

Tirando o pequeno acidente, ela contou que a quarentena com o marido e os quatro filhos, com idades de cinco a 18 anos, está tranquila:

Tirei um ano de folga para ajudar meu filho mais velho com os estudos para provas [de vestibular], mas agora as provas evaporaram e ele não quer nem saber de mim...