Rafa Kalimann fala sobre comparações com Grazi Massafera: Cada uma tem a sua trajetória

30/05/2020 | 18:10



Como você provavelmente já sabe, Rafa Kalimann é a mais nova contratada da Rede Globo. A influenciadora digital se deu bem após a final do BBB20 e tudo indica que em breve poderemos vê-la nas telinhas com uma série do Globoplay! Ainda assim, vale dizer que a contração deu o que falar e muita gente começou a compará-la com Grazi Massafera, que também iniciou a carreira na emissora depois de participar do reality.

Em entrevista ao jornal Extra, Rafa deu sua opinião sobre as comparações, afirmando que Grazi sempre serviu de inspiração.

Eu fiquei muito honrada com a comparação porque ela é uma referência, não só para mim como para milhares de mulheres, pela garra e determinação. A trajetória dela é linda, o quanto ela foi dedicada, então fiquei feliz porque ela realmente é uma inspiração, avaliou a mineira.

Entretanto, apesar dos elogios, Rafa ressaltou que quer trilhar o próprio caminho.

Existe a trajetória da Rafa, que está sendo construída agora, e a da Grazi, mas são diferentes, cada uma tem a sua. Fiquei muito feliz de as pessoas falarem sobre isso, até porque ela é um exemplo mesmo.

A morena, inclusive, deixou claro que está aberta à mudanças para poder se aperfeiçoar e entregar um bom trabalho para a emissora.

Eu estou preparada para tudo que for necessário para uma entrega excelente. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, de dedicação e estudo, para que isso aconteça. Estou completamente disposta a me preparar desde que recebi o convite. Então, o que for necessário, desde preparação vocal até corporal, e qualquer outra coisa para que eu tenha um bom desempenho, eu vou fazer, garantiu.