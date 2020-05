30/05/2020 | 14:11



José Loreto postou, na última quinta-feira, dia 28, uma foto antiga de sua infância em sua conta do Instagram em que aparece fantasiado de He-Man.

O clique fofo, além de render elogios, fez com que os seguidores apontassem que a sua filha Bella, fruto do relacionamento com Débora Nascimento, é realmente a cara do ator.

Gente, a cara da sua filha!, apontou uma seguidora.

Já outra, disse:

A filha é a tua cara!