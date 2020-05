Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



30/05/2020 | 09:52



Um incêndio atingiu a comunidade Mil e Um, no Alvarenga, em São Bernardo, na noite desta sexta-feira (29). O fogo, que começou por volta das 23h40 na Rua José Rodrigues de Oliveira, altura do número 100, destruiu pelo menos 40 barracos, além de comprometer oito casas vizinhas da área. Não houve vítimas. O fogo foi contido em pouco mais de 30 minutos pela equipe do Corpo de Bombeiros. Segundo a população, a causa do incêndio decorreu da queda de um balão.

Fotos: Divulgação/Corpo de Bombeiros