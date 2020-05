Indivíduos descartam 520 aparelhos de sinais para TVs da NET

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



30/05/2020 | 18:19



No início da madrugada de ontem, pelo menos dois indivíduos - que não ainda nao foram identificados - descartaram cerca de 520 aparelhos de sinais para televisões da empresa NET, no bairro Montanhão, em São Bernardo.

Segundo morador que presenciou o ato e denunciou para polícia, os indivíduos jogaram os aparelhos de cima do Rodoanel no local. Na manhã deste sábado, equipe da empresa esteve no local para rastrear os aparelhos e buscar o histórico de caminhões que transportavam os itens, para descobrir possível roubo ou fraude nos equipamentos.

Foto: Divulgação.

A equipe do Diário aguarda mais informações sobre o caso.