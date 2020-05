Dois homens são presos na região por tráfico de drogas

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



30/05/2020 | 17:21



Durante a Operação de Combate ao Tráfico de Entorpecentes, policiais do 6º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) do ABC, prenderam dois homens por tráfico de drogas, sendo um em Santo André e outra, em São Bernardo, no início da tarde deste sábado (30).

Em Santo André, o patrulhamento tático foi feito pela favela do Cigano, no bairro Utinga, em Santo André, onde a equipe visualizou quatro indivíduos por uma via - já conhecida como ponto de tráfico de drogas -, e ao realizar a abordagem, os homens tentaram fugir, a pé, entre as vielas do local, sendo que um deles estava com uma mochila azul clara, que chegou a entrar em um estabelecimento comercial, onde foi abordado.

Na mochila, policiais apreenderam cinco tijolos embrulhados com uma fita na cor marrom, que continha cerca de 2,5 kg de maconha. Questionado pela equipe, o homem confessou que estava responsável pelo abastecimento do ponto de tráfico de drogas. O homem foi preso e indiciado pelo crime de tráfico de drogas e o caso segue em andamento no 2º DP, da cidade.

Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Já em São Bernardo, durante ação policial no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo, policiais avistaram um grupo de indivíduos, entre eles, um homem com mochila preta em mãos. Momento em que a equipe se aproximou e ao ser avistado, os indivíduos correram mas o indivíduo com a mochila, foi detido após alguns metros. Durante busca pessoal foi encontrado no volto da calça a quantia de R$ 96 em espécie e no interior da mochila, foi identificado 650 porções de crack, 200 pacotes de cocaína, 31 de maconha, 18 embalagens plástica com skunk - produzido a partir de uma espécie de cannabis sativa hibrid - e a quantia de R$ 14,60 em moedas. Caso segue no 1º DP, da cidade.

Foto: Divulgação/ Polícia Militar