Artista local, Buba lança single com letra positiva

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



27/05/2020 | 00:01



Longe dos palcos, como todo artista nos últimos meses, o cantor e compositor andreense Buba tem usado o isolamento físico, por causa da pandemia, para produzir arte. Dono de obras como o EP Faça o Sol Brilhar e o disco Só Acreditar, ele apresenta novo vídeoclipe da canção Tudo Muda Mesmo Sem Mudar, single inédito que pode ser conferido em seu canal no YouTube (aponte o aplicativo de foto celular para o QR Code ao lado para ouvir a canção).



A música, com voz e violão, surgiu já com a pandemia no País, mas pouco antes do decreto de quarentena. E dá, de fato, para sentir o momento em que vivemos na canção, mas de ótica positiva, já que o autor, ao pedir por esperança e calma, busca levar alento ao coração do ouvinte em tempos tão instáveis. “Quem ouve consegue perceber que tem uma parte que fala do isolamento, que temos que acreditar que as coisas mudam, mas temos que fazer por onde”, comenta.



Buba tem, entre as metas de seu trabalho, inundar os ouvintes com mensagens positivas. Tanto que diz que a ideia da nova música não é promover críticas ao atual momento. “A gente vai passando a vida e vendo as coisas. É uma autoajuda. O que sempre quero fazer é ajudar as pessoas. É para fazer a pessoa que for ouvir se sentir bem.”



O novo trabalho do artista independente foi feito todo dentro de seu apartamento. Desde a criação, passando pela produção de arranjos, gravação do áudio e do clipe, assim como edição de ambos.



Ele conta que este momento, de quarentena, está sendo essencial para criação de músicas e letras. Confessa que tem muita coisa neste isolamento que promove sua reflexão. “A gente está aprendendo bastante neste momento e consegue passar isso para a música”, explica.



Para o futuro, Buba espera por boas-novas. “Vou continuar compondo, gravando, lançando músicas. Quando acabar o isolamento, voltar a fazer shows, subir no palco”, encerra.