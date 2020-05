Pandemia atrapalhou venda de fábrica da Ford

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/05/2020 | 23:40



A pandemia do novo coronavírus travou totalmente as negociações que a Ford e o governo do Estado de São Paulo articulavam para venda da fábrica, no bairro do Taboão, em São Bernardo, que está vazia desde 30 de outubro de 2019, quando a montadora encerrou as atividades da produção – já havia anunciado a saída em fevereiro daquele ano.



Desde antes mesmo de os funcionários da Ford deixarem o local, muito se especulou sobre o novo dono do espaço. A Caoa Chery flertou, namorou e chegou muito próximo de um casamento, mas o negócio não foi fechado. Ainda assim, o governador João Doria (PSDB), juntamente com a própria Ford vêm tentando dar um final feliz para o espaço, que ficou em atividade por 52 anos.



Segundo o chefe de Estado, a Covid-19 acabou pausando uma história que se aproximava de desfecho favorável. “(A pandemia) Atrapalhou bem, porque estávamos muito próximos de ter alternativa que viabilizaria a aquisição da fábrica. Mas, dada a pandemia, já a partir de janeiro, os casos na China já estavam influenciando o mercado. É uma conversa que terá de ser retomada provavelmente no início do ano que vem”, explicou Doria. “Não perdemos a esperança. Vamos retomar a economia no ano que vem. Não vamos ter ano brilhante, mas melhor e com perspectiva para 2022. Há, sim, essa possibilidade de termos este comprador reativado para o fim deste ano e com eventual conclusão no início do ano que vem. E quero registrar o excelente comportamento do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e da própria Ford. O sindicato porque soube manter diálogo elevado e construtivo, e a Ford por ter contribuído na busca de alternativa”, projetou e encerrou o governador paulista.