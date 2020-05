Com gol de Matheus Cunha e sem torcida, Hertha vence clássico de Berlim por 4 a 0

22/05/2020 | 18:12



Matheus Cunha segue brilhando pelo Hertha Berlin na retomada do Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, foi do atacante brasileiro um dos gols da equipe na fácil vitória por 4 a 0 sobre o Union Berlin, o seu rival local, no confronto que abriu a 27ª rodada da competição.

O gol de Matheus Cunha foi o terceiro do Hertha, tendo saído aos 16 minutos do segundo tempo, com uma finalização rasteira, uma das suas cinco na partida. Agora, então soma quatro gols em seis jogos pelo time de Berlim, sendo dois nos dois duelos disputados na volta do Alemão.

A partida foi realizada em meio às rigorosas medidas de higiene adotadas para a volta da competição, após dois meses paralisada, sem a presença de torcedores no Olympiastadion. E antes do início do duelo, foi realizado um minuto de silêncio para as vítimas da pandemia do coronavírus.

Após o primeiro tempo terminar empatado, o Hertha marcou gols rapidamente com o bósnio Vedad Ibisevic, de cabeça, e o belga Dodi Lukebakio no início da etapa final. Depois, Matheus Cunha e o belga Dedryck Boyata deram o segundo triunfo ao time em dois jogos sob o comando do técnico Bruno Labbadia, também ajudando a equipe a superar a decepção do confronto entre os times de Berlim no primeiro turno, vencido pelo Union por 1 a 0.

O contraste entre os jogos dificilmente poderia ser maior. Em 2 de novembro de 2019, a torcida do Union esgotou os ingressos, fez um mosaico na entrada das equipes, com o clássico chegando a ser paralisado pelo arremesso de sinalizadores no gramado.

Dessa vez, o duelo foi sem torcida, os jogadores foram autorizados a atuar somente após testarem negativo para covid-19 e chegaram de máscaras. As bolas foram desinfetadas. Os técnicos Labbadia e Urs Fischer usavam máscara quando conversavam, se cumprimentando com os cotovelos. E ao invés do incentivo da torcida em um estádio com capacidade para 75 mil pessoas, os jogadores foram apoiados por aplausos e gritos dos reservas, todos usando máscaras.

O triunfo levou o Hertha aos 34 pontos, em décimo lugar no Alemão. Já o Union é o 12º, com 30. A rodada prossegue no sábado, com cinco jogos, e no domingo, com outros três duelos.