Sargento Lobo ‘invade’ casa de ex-assessora após críticas na internet

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/05/2020 | 00:01



O vereador Sargento Lobo (Patriota), pré-candidato à Prefeitura de Santo André na eleição deste ano, é investigado pela Polícia Civil por intimidação a uma ex-funcionária que fez críticas a ele nas redes sociais.

No dia 27 de abril, Lobo foi à casa dessa ex-colaboradora, localizada na região do Parque das Nações, por volta do meio-dia. A advogada não estava na residência porque tinha ido ao mercado. Mas seus pais, de 82 e 72 anos, estavam – o casal conhecia o político e sabia que a filha havia trabalhado para ele no passado. O parlamentar entrou na residência para aguardar a chegada da mulher.

Assim que chegou, a advogada se assustou porque havia algum tempo que não o via. Lobo passou, então, a questioná-la sobre postagens feitas por ela nas redes sociais. À polícia, a advogada argumentou ter entrado em pânico com a cena. Ela alegou também que se sentiu constrangida e intimidada pela postura do vereador “até mesmo porque ele não era seu convidado”.

Segundo BO (Boletim de Ocorrência) registrado no 1º DP (Centro) de Santo André, a ex-assessora de Lobo citou o fato de o vereador ter percorrido hospitais que tratam pacientes com Covid-19. Ela discorreu que seus pais idosos estão no grupo de risco da doença e que eles tiveram contato com o político “expondo-os à contaminação”. O caso foi registrado como injúria.

Ao Diário, o parlamentar argumentou que “sobre questão da Justiça, aguardará a Justiça”. “Eu não recebi nenhuma notificação”, emendou o vereador, que evitou dar sua versão ao episódio.

CONFUSÃO

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, Lobo tem se envolvido em polêmicas nas redes sociais. Adepto das ideias do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o vereador tem minimizado os impactos da Covid-19 na saúde pública e passou a criticar os investimentos da Prefeitura em ações para mitigar a disseminação da doença, que já matou 120 andreenses e infectou outros 1.384 moradores.

Ele chegou a invadir equipamentos públicos utilizados para tratar pacientes diagnosticados com o vírus. No início do mês, entrou no hospital de campanha montado no Estádio Bruno José Daniel, sem avisar e sem utilizar todos os equipamentos de proteção individual – trajava apenas máscaras, sem avental ou luvas.

O político havia adotado postura semelhante no hospital de campanha do Complexo Pedro Dell’Antonia e no CHM (Centro Hospitalar Municipal). No Dell’Antonia, ele gravou imagens de funcionários e pacientes sem consentimento dos envolvidos.