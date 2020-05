Ana Paula Siebert se declara à Vicky: Meu coração batendo fora de mim

21/05/2020 | 17:10



Vicky nasceu no último domingo, dia 17, e já está encantando os seguidores de seus papais, Roberto Justus e Ana Paula Siebert.

A nova mamãe decidiu se declarar à pequena em seu Instagram, nesta quinta-feira, dia 21, para comentar a transformação que a maternidade está causando em sua vida:

Você chegou para me transformar na minha na minha melhor versão, como mãe, como pessoa! Você já chegou me ensinando que não temos o controle de tudo, mas que o nosso controle sobre as situações faz tudo ser diferente! Me ensinou que amar pode ter tantas dimensões e, aí, me abriu a porta do amor infinito, sem fim e incondicional, porque, independentemente do que aconteça, eu estarei sempre te olhando e te amando. Nada faria eu deixar de te amar e de te proteger! Nada. Você é meu coração batendo fora de mim e eu estarei sempre aqui, em qualquer situação...

Fofas, né?