19/05/2020 | 16:10



A tarde dessa terça-feira, dia 19, foi especial para o casal Ana Paula Siebert e Roberto Justus. Os dois deixaram a maternidade, em São Paulo, com a filha, Vicky, nos braços de Ana.

Vestindo a tradicional saída de maternidade vermelha, que é uma tradição antiga, que, supostamente, traz sorte ao bebê, a pequena se mostrou bem calminha no colo da mamãe.

Vicky é a primeira filha de Siebert, e veio ao mundo no último domingo, dia 17, no mesmo dia e mês que a avó de Justus nasceu, no Hospital Albert Einstein.