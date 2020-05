Anitta deixa de morar com a mãe e a presenteia com apartamento em frente à praia

19/05/2020 | 08:10



Anitta agora está morando sozinha! Segundo o jornal Extra, a mãe da cantora, Miriam Macedo trocou a mansão onde as duas moravam na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, por um apartamento em frente à praia no mesmo bairro.

O imóvel teria ficado pronto pouco antes do início da quarentena e foi um presente dado por Anitta. Apesar de se darem muito bem morando juntas, Miriam queria ter o próprio espaço e também deixar a filha mais à vontade, não interferindo mais na privacidade da cantora, que adora dar festas íntimas em casa, além de receber os amigos e namorado.

Em sua live especial do Dia das Mães, no último dia 10 de maio, Anitta falou que não estava passando a data com Miriam, que já está curtindo o apartamento com vista para o mar. A funkeira está passando a quarentena com o namorado, o apresentador Gui Araújo, e a amiga Laryssa Bottino. Renan, irmão da cantora, também deixou a mansão onde a família morava. Ele agora vive com a companheira, que está grávida, e o enteado.

Ainda de acordo com o jornal, Anitta tem confidenciado a amigos o sonho de ter sua própria família. Parece que o espaço para isso ela já tem, né?