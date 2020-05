Marido de Megan Fox insinua separação após ela ser flagrada com rapper

18/05/2020 | 11:10



Parece que o casamento de Megan Fox e Brian Austin Green não vai muito bem. Isso porque, por meio de um post enigmático no Instagram, o ator deu a entender que o relacionamento havia chegado ao fim logo após a esposa ser flagrada com o rapper Machine Gun Kelly, seu colega de elenco no filme Midnight in the Switchgrass, durante um passeio de carro em Los Angeles, nos Estados Unidos, conforme noticiado pelo site norte-americano TMZ.

Na rede social, Green compartilhou uma foto de duas borboletas e, na legenda, disse:

Eventualmente as borboletas se cansam de ficar em uma flor por muito tempo. Elas começam a ficar entediadas. É um mundo grande e elas querem viver outras experiências.

Nos comentários, alguns fãs acreditaram que as borboletas citadas pelo ator seriam ele e Fox. Já na legenda, ao escrever outras experiências, ele deu a entender que seria sobre o suposto novo relacionamento da atriz.

Muito respeito por sua mensagem respeitosa, elogiou um internauta, dando a entender que compreende as metáforas utilizadas pelo ator.

Quanta classe!, exclamou outra.

Tomara que vocês se acertem, desejou mais alguém.

Mesmo com o post enigmático, o suposto término não foi comentado publicamente por ele e nem pelos representantes de sua esposa. Casados desde 2010, Green e Fox são pais de Bodhi, Noah e Journey, e já haviam chegado a dar entrada no processo de divórcio há alguns anos, mas se acertaram e tiveram o terceiro filho.

Ao lado de Machine Gun Kelly, Megan estava filmando o drama policial Midnight in the Switchgrass, dirigido pelo cineasta Randall Emmet. As filmagens, no entanto, precisaram ser interrompidas por conta da pandemia do novo coronavírus.