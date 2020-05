Mulher morre de Covid-19 em Mauá à espera de transferência

Do Diário do Grande ABC



18/05/2020 | 00:05



Uma mulher de 66 anos morreu ontem em Mauá vítima de Covid-19 à espera de transferência para receber tratamento hospitalar em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ela estava internada desde quinta-feira na UPA (Unidade de Pronto Atendimento 24 horas) Barão de Mauá, no Jardim Maringá, em estado grave. Ela foi entubada com urgência e familiares aguardavam posicionamento há dois dias sobre vagas em equipamentos de retaguarda, como os hospitais Radamés Nardini e o de campanha, montado no Paço, bem como o Vital, da rede privada, que tem parceria com a Prefeitura para ampliar oferta de atendimento.

Ela tinha quadro de pressão alta e depressão. Com um dos rins comprometidos, houve tentativa também de mudança ao Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, sem sucesso. A transferência, contudo, que passa por protocolo de autorização da Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), não foi concretizada, a mulher não resistiu e foi a óbito por volta das 17h. A mulher já estava no cadastro da central desde sexta-feira. O Diário chegou a publicar que o Nardini, por exemplo, tinha 100% da taxa de ocupação de leitos exclusivos para a Covid. Mauá registrava até ontem 38 mortes até agora e são 483 infectados.

Em nota, a Prefeitura lamentou a morte da paciente. Pontuou, no entanto, que ela já recebia atendimento em leito de UTI na UPA, “entubada com respiradores, apresentando quadro agravado devido às comorbidades”. “Transferência ao Nardini ou ao Mário Covas depende da sinalização do Cross e das condições clínicas para que a vida da paciente não seja coloca em risco.”

Sobre os leitos exclusivos a pacientes com Covid, a Prefeitura negou que a rede já esteja saturada. Sustentou, em resposta, que a taxa de ocupação de leitos na cidade é de 78%. Não especificou, entretanto, em relação aos leitos de UTI. Segundo o Paço, os dados de ocupação de 100% do Nardini foram divulgados de forma equivocada pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Concluiu que o índice do hospital de campanha não chegou a 20%.