Após brigas por causa de Nego do Borel, Duda Reis e o pai trocam declarações na web

17/05/2020 | 12:11



Como você viu, Duda Reis e sua família não estavam em bons termos desde que ela reatou o relacionamento com Nego do Borel. Os pais da atriz chegaram a acusar o cantor de tê-la agredido e muitas farpas foram trocadas na internet. Porém, parece que aos poucos as coisas estão se ajeitando!

Após fazer uma homenagem no dia Das Mães, Duda se declarou para o pai em um comentário no Instagram. No último sábado, dia 16, Fernando Barreiros postou uma foto em que aparece com as filhas, Amanda Reis e a própria Duda. Na legenda, ele colocou:

Amo minhas filhas

A atriz, por sua vez, respondeu ao carinho nos comentários, dizendo:

Te amo muito, pai.

Fernando, na sequência, escreveu:

Amor eterno, filha. Dorme com Deus.

Vale dizer que, mesmo se aproximando dos pais, Duda não deixou de se relacionar com Nego do Borel! O cantor até chegou a postar uma foto para lá de romântica com a atriz, em que aparece se ajoelhando e, na legenda, diz:

Fica comigo pro resto da vida?