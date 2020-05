Ana Paula Siebert revela que está na maternidade para dar à luz Vicky, sua filha com Roberto Justus

17/05/2020 | 10:10



Chegou a hora! Ana Paula Siebert revelou na manhã deste domingo, dia 17, que já está na maternidade para dar à luz Vicky, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Justus. Esta é a primeira gravidez da influenciadora digital, mas o marido, Justus, tem quatro filhos de relações anteriores. No Instagram, Ana Paula revelou que já tinha deixado um texto pronto para que qualquer pessoa pudesse ajudá-la a postá-lo nas redes sociais no dia em que Vicky decidisse vir ao mundo.

O momento mais esperado chegou... estou a caminho da maternidade para conhecer o amor da minha vida. Escrevi esse texto há alguns dias, pois queria compartilhar esse momento com vcs... deixei salvo, para que qualquer um pudesse postar pra mim! Agradeço mto todo o amor que recebi de vcs nesses nove meses... enquanto eu escrevia, meu coração palpitava mais forte e meus olhos encheram de lágrimas... imagina como devo estar agora! que seja uma boa hora! Apareço em breve por aqui! aliás, nós! Mandem boas energias!

No último sábado, dia 16, a influencer mostrou os detalhes do quartinho da filha.

Quanta ansiedade, não é?