Curso de desenho gratuito é opção durante quarentena

Vinicius Castelli

Do Diário do Grande ABC



15/05/2020 | 00:22



Quem quiser ampliar repertório no universo do desenho em tempos de isolamento físico tem boa oportunidade. O Instituto Arte na Escola oferece gratuitamente o curso (per)curso sobre desenho!, norteado pela obra da renomada artista plástica andreense Sandra Cinto. Além dela, há referências a outros artistas, como a paulistana Edith Derdyk, por exemplo.



O projeto é oferecido para professores e arte-educadores, mas também pode ser apreciado pelo público em geral e oferece, inclusive, sugestões para mães e pais explorarem o desenho junto de crianças e adolescentes para sair da rotina durante a quarentena.

Quem ingressar no curso encontrará material composto por textos, imagens e vídeos. Ao longo da experiência, Sandra convida participantes a fazer viagem pelo universo de linhas, traços e gestos. “Nosso corpo é cheio de desenhos. Desenho das veias, das rugas de expressão... A gente pode começar a pensar no desenho a partir do nosso corpo”, explica nos materiais.

Com duração de 30 horas e sem tarefas obrigatórias, o curso é on-line, gratuito e deve ser acessado no link artenaescola.org.br/cursos.