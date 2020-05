Após polêmica com jogador, Munik Nunes assume namoro com sertanejo Caio César

13/05/2020 | 15:11



Munik Nunes, que participou dos realities Big Brother Brasil e Power Couple Brasil, está em um novo relacionamento! A influenciadora digital confirmou ao jornal O Dia que está namorando o cantor Caio César, da dupla sertaneja Breno e Caio César.

- Íamos esperar um pouco mais para confirmar, porém, não temos nada a esconder, o pedido aconteceu ontem [terça-feira, dia 12], relatou Munik.

A morena conheceu o músico em novembro do último ano, mas os dois só se aproximaram depois que ela foi convidada para apresentar a live da dupla Breno e Caio César, que será realizada em um domingo, dia 24 deste mês.

- Nos encontramos geralmente nos finais de semana na casa dele, a família dele, eu e minha mãe estamos de quarentena total! Temos muito cuidado com isso.

Como você viu, a última relação de Munik gerou polêmica nas redes sociais. A ex-BBB foi acusada de ter sido amante do jogador de futebol Dudu, que atua pelo Palmeiras. Ela também já se envolveu com o cantor Felipe Araújo e foi casada com o empresário Anderson Felício.