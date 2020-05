Santos descumpre acordo e jogadores recebem salários com 70% de desconto

12/05/2020 | 19:35



Os jogadores do Santos foram pegos de surpresa, nesta terça-feira, quando perceberam que apenas 30% de seus salários de abril foi depositado com atraso. A direção do clube havia feito, segundo a Gazeta Esportiva, um acordo no mês passado com o elenco de que a redução salarial seria de 30%, mas acabou sendo de 70%.

Muitos jogadores ficaram descontentes com o comportamento da diretoria santista e planejam ver seus direitos na justiça. Não pela diminuição do salário, mas pelo descumprimento do acordo. Depois de pagar o salário integral de março, o presidente José Carlos Peres indicou uma redução de 50% dos vencimentos, oferta negada pelos jogadores, que aceitaram a diminuição de 30%.

Além da questão salarial, outro ponto delicado nas negociações entre a diretoria santista e o elenco é o pagamento dos direitos de imagem, que para alguns jogadores chegam a estar com três meses de atraso.

Segundo a assessoria do clube, "os funcionários que recebem acima de R$ 6 mil tiveram cortes de até 70%, de acordo com o valor que recebem".