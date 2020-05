Covid-19 agiliza virtualização do departamento de controle urbano

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



12/05/2020 | 00:01



A quarentena ocasionada pelo novo coronavírus fez com que a Prefeitura de Santo André acelerasse o processo de virtualização de diversos serviços oferecidos pelo DCUrb (Departamento de Controle Urbano), que é ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego. Assim, tirar um alvará ou um certificado de conclusão de obra (comumente chamado de habite-se) ficou mais prático e sustentável.



“Tornamos eletrônicos todos os processos do departamento. Temos 45 serviços on-line, onde morador ou contador podem entrar direto do escritório ou de casa. Já temos mais 1.300 pessoas solicitando e 85 servidores em home office, trabalhando e despachando mais rápido do que quando era no papel”, disse o secretário adjunto da pasta, Gilvan Júnior. “Alguns setores já estavam (digitalizados), mas a pandemia acelerou o processo. Em uma semana migramos 2.500 processos para a plataforma. Agora já estamos fazendo todos os serviços. O processo faz parte do programa papel zero da Prefeitura”, continuou Gilvan.



Segundo o secretário adjunto, os serviços mais requisitados são alvará de funcionamento, alvará de construção, alvará de reforma e os certificados de conclusão de obra. “Antes, demoravam em média 40 dias para a Prefeitura responder um processo de alvará de funcionamento. Hoje, quatro dias. Processo de construção de obras, diminuímos de 40 para 15 dias. Munícipe e Prefeitura ganham”, exaltou.



O atendimento é realizado de domingo a domingo, 24 horas por dia, através do site santoandre.inmov.net.br. “Tiramos dúvidas sobre a plataforma e dúvidas técnicas também. Pode entrar com solicitação quando quiser e onde quiser, o que dá velocidade também”, afirmou Gilvan



“A iniciativa da Prefeitura é inovadora, ainda mais neste momento de isolamento decorrido da pandemia do novo coronavírus. A Acto (plataforma) permite cumprir todas as etapas do processo de forma on-line, sem que o solicitante precise sair de casa”, comentou Luiz Alberto Rodrigues, CEO da Eicon, empresa que desenvolveu a solução digital, permitindo gestão exclusivamente digital destes procedimentos. DB