62 anos de Diário: aniversário com foco no digital

Wilson Moço

Evaldo Novelini

do Diário do Grande ABC



10/05/2020 | 23:47



Sessenta e dois anos depois de ser lançado, ainda com o nome de News Seller, em 11 de maio de 1958, o Diário faz aniversário celebrando a sua consolidação nas plataformas digitais. O site do jornal, que pode ser acessado em www.dgabc.com.br, registra crescimento de 15,67% no número de páginas visualizadas. Segundo levantamento do Google Analytics, o portal registrou em abril a marca de 2.847.549 notícias vistas, contra 2.462.928 em março. O impulso é atribuído à disponibilização gratuita de todo o conteúdo digital, política adotada como forma de combater a proliferação de fake news em época do novo coronavírus.

“Todos os indicadores mostram que o jornal é a cada dia mais procurado como fonte de informação ágil e confiável em meio a tantas mentidas e meias-verdades que circulam nas redes sociais”, diz o diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini, destacando a participação do veículo no Facebook, onde são 214.908 fãs – quaSessenta e dois anos depois de ser lançado, ainda com o nome de News Seller, em 11 de maio de 1958, o Diário faz aniversário celebrando a sua consolidação nas plataformas digitais. O site do jornal, que pode ser acessado em www.dgabc.com.br, registra crescimento de 15,67% no número de páginas visualizadas. Segundo levantamento do Google Analytics, o portal registrou em abril a marca de 2.847.549 notícias vistas, contra 2.462.928 em março. O impulso é atribuído à disponibilização gratuita de todo o conteúdo digital, política adotada como forma de combater a proliferação de fake news em época do novo coronavírus.

“Todos os indicadores mostram que o jornal é a cada dia mais procurado como fonte de informação ágil e confiável em meio a tantas mentiras e meias-verdades que circulam nas redes sociais”, diz o diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini, destacando a participação do veículo no Facebook, onde são 214.908 fãs – quase 10% dos 2,8 milhões de moradores das sete cidades da região. No Instagram, há 47,7 mil seguidores. A atualização constante dos perfis com as mais recentes notícias traz fluxo para o site. Em abril, foram 598.188 usuários novos, crescimento de 13,72% em relação aos 526.038 de março.

As plataformas digitais do jornal são utilizadas para informar o leitor sobre as notícias mais importantes no menor espaço de tempo possível. Na sexta-feira, por exemplo, os internautas ficaram sabendo sobre a prorrogação da quarentena no Estado até 31 de maio pelo www.dgabc.com.br alguns minutos depois que o governador João Doria (PSDB) fizera o anúncio em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, na Capital.

“Assim como todos os outros setores, o jornal também precisou se adequar aos tempos de pandemia. Nossa primeira preocupação foi a de manter a nossa relevância no cenário de crise sanitária, sem perder o diferencial que nos trouxe até aqui, aos 62 anos. Abrir o conteúdo nos pareceu uma maneira adequada de ajudar a sociedade a superar esse momento”, sintetiza Novelini.

Disponibilizar 100% do conteúdo digital de graça aos leitores foi decisão tomada pela presidência do jornal em 16 de março, na mesma segunda-feira em que os três primeiros casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, foram confirmados no Grande ABC. A medida visa combater a proliferação de informações erradas sobre o tema, o que pode prejudicar a saúde da população, inclusive causando mortes. Pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que 85% de 8.000 mensagens relacionadas ao assunto que circulavam na internet no começo da pandemia, declarada pela OMS (Organização Mundial de Saúde) em 11 de março, eram falsas.

Auxiliar os leitores com informações precisas sobre a disseminação do novo coronavírus se tornou a mais nova das campanhas do Diário, que nas últimas seis décadas se engajou em movimentos da sociedade civil organizada para fortalecer o Grande ABC. Ficaram na história as mobilizações pela recuperação da qualidade das águas da Represa Billings, pela revitalização da Avenida dos Estados e, mais recentemente, a luta pela vinda do Metrô até a região.

Fundado em 1958 por quatro jovens – Edson Danillo Dotto (1934-1997), Angelo Puga, Fausto Polesi (1930-2011) e Maury de Campos Dotto –, o Diário é atualmente um dos maiores jornais regionais do Brasil. Em sua versão impressa, é um dos poucos do País a manter edições em todos os dias da semana, de domingo a sábado. O jornalismo correto e ético, além do envolvimento do veículo nos anseios da comunidade, trouxe prestígio e credibilidade, hoje reconhecidos por autoridades e leitores.

“O Diário chega a mais um aniversário cumprindo a missão de noticiar com qualidade. O jornal, que já atravessa mais de seis décadas ao longo do tempo, exerce importante função social: levar informação correta e confiável a toda a população das sete cidades do Grande ABC”, destaca o governador João Doria (PSDB).

Presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o prefeito de Rio Grande da Serra Gabriel Maranhão (Cidadania) exalta o engajamento do veículo durante a pandemia. “A imprensa é uma das maiores ferramentas nesse momento tão difícil que o mundo vem passando. Quero expressar minha gratidão ao jornal, que vem atuando na divulgação na orientação para a população.”

Coragem e compromisso com região marcam história do jornal

Santo André vivia surto de desenvolvimento em 1958. Empresas nacionais e estrangeiras escolhiam a cidade para instalar suas fábricas. O comércio apresentava inusitado movimento. Metalúrgicos, tecelões e outras categorias profissionais já possuíam seus sindicatos. O município tinha associação comercial e industrial, clubes de serviços, associações beneméritas e grandes times poliesportivos. Mas não possuía jornal de expressão.

O hiato foi preenchido em 11 de maio de 1958, quando o semanário News Seller foi distribuído,gratuitamente, pela primeira vez “para mais de 120 mil pessoas de Santo André”, conforme anunciava a capa da edição inaugural do veículo que, uma década depois, daria origem ao Diário. No Editorial, o veículo se apresentava: “Publicaremos tudo o que é de interesse, de curioso, para os leitores”. Daqueles dias até hoje, quando comemora 62 anos de circulação, o jornal não traiu uma única vez o princípio da informação correta e independente.

Como Diário, a primeira edição saiu em 9 de maio de 1968, uma quinta-feira. O Brasil vivia a ditadura militar (1964-1985), mas a coragem do veículo foi estampada em manchete: “Prisão de sacerdotes agita círculos católicos da região”. Em Editorial, o número histórico falava sobre a “promessa cumprida”: “A edição de um jornal diário transformou-se em ponto de honra para a imprensa local. Não seria possível uma região tão grande e tão rica, reunindo uma população de quase 1 milhão de habitantes, com um dos melhores índices de poder aquisitivo, ficar à margem da informação diária, principalmente dos assuntos locais, que são de real interesse”.

Com o passar do tempo, consolidado como o principal canal de informação das sete cidades, às quais batizou, na edição de 2 de abril de 1967, de Grande ABC, o jornal encampou todas as lutas da região. A recuperação da qualidade da Represa Billings, a degradação da Avenida dos Estados e o movimento contra a violência urbana foram algumas das campanhas mais memoráveis.

Uma mobilização insólita ocorreu no fim dos anos 1990. Sem poder receber pianistas estrangeiros por falta de instrumento adequado, a região apelou ao Diário, que lançou a campanha ‘Um Piano Para o Grande ABC’, em 23 de março de 1998, por meio da qual arrecadou R$ 172 mil, em valores da época, para importar da Alemanha legítimo Steinway & Sons, modelo Grand Concert D. A primeira cota foi adquirida pelo músico fluminense Arnaldo Cohen.

Desafio de Redação, o principal concurso literário da região, será feito pela internet

A restrição à circulação de pessoas e a proibição de aglomerações impostas pelas políticas de combate ao novo coronavírus obrigaram o Diário a buscar alternativas para se manter presente na vida da comunidade do Grande ABC, como sempre fez ao longo de 62 anos. As mudanças vão atingir inclusive o maior concurso literário estudantil da região, que a cada ano engaja cerca de 100 mil alunos das redes pública e particular nas sete cidades. Pela primeira vez em 14 anos, o Desafio de Redação vai ser realizado pela internet. Os organizadores da competição discutem o processo de transformação do modelo tradicional para o on-line há aproximadamente um mês, em reuniões virtuais.

“Estamos reinventando um dos nossos principais produtos culturais, que sempre exigiu logística imensa pelo significativo número de participantes. Como neste ano a pandemia impediria a aplicação das redações nas salas de aula, tivemos a ideia de digitalizar o concurso”, diz o editor-executivo do Diário, Nilton Valentim, um dos representantes do jornal no grupo que debate as mudanças no Desafio de Redação. Tradicionalmente realizado no segundo semestre, a ideia é antecipar a edição deste ano.

“Muitos dizem que as relações não serão mais as mesmas, após essa passagem da pandemia: acredito. As circunstâncias exigem fazer as coisas de outros jeitos, até como alternativa de sobrevivência. Viver é encarar desafios. É o que acontece como Desafio de Redação 2020”, declara o professor Joaquim Celso Freire, gestor das ações de Comunicação, Cultura e Extensão da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), parceira do Diário na realização do concurso. “Esse formato on-line garante a realização desse projeto de conhecimento e cidadania, impossível de acontecer no formato presencial, em tempo de pandemia em que ficar em casa é o melhor remédio.”

O tema da edição deste ano do Desafio de Redação vai ser apresentado oficialmente à comunidade escolar até o fim do mês. “Como historicamente fazemos, vamos propor a discussão de uma questão atual. Assim como em 2015, auge da crise de abastecimento, abordamos as implicações do desperdício de água, em 2020 não há como fugir do assunto do momento, ou seja, a pandemia do novo coronavírus”, adianta o diretor de Redação, Evaldo Novelini.

PERSONALIDADES PARABENIZAM O DIÁRIO

O Diário chega a mais um aniversário cumprindo a missão de noticiar com qualidade. O jornal, que já atravessa mais de seis décadas ao longo do tempo, exerce importante função social: levar informação correta e confiável a toda população das sete cidades do Grande ABC. Parabenizo aos profissionais e leitores do jornal, que diariamente constroem essa história.

João Doria, governador de São Paulo

Parabéns, Diário, pelos 62 anos de história bem escrita e de tradição no jornalismo regional e brasileiro. Uma trajetória marcada pelo compromisso com a informação, com a ética e com o profissionalismo ao noticiar os principais fatos que compõem a história da nossa cidade e narram a evolução da nossa gente.

Paulo Serra, prefeito de Santo André

Os 62 anos de história do Diário, trazendo os principais fatos e notícias para nossos moradores, foram importantes para a trajetória do desenvolvimento do Grande ABC.

Orlando Morando, prefeito de São Bernardo

Considero o Diário o maior jornal regional do País. Com história riquíssima do ponto de vista de realizações, de crescimento, que se confunde com a história do Grande ABC. Sem sombra de dúvidas o Diário foi um dos fatores que levaram o Grande ABC a ser o terceiro polo econômico do País. Esse fato está diretamente ligado à força do Diário. Todo jornal livre e independente colabora cristalinamente para democracia.

José Auricchio Júnior, prefeito de São Caetano

O Diário é meio de comunicação muito importante da nossa região. É o primeiro jornal sexagenário, entrando como prioridade nas informações. Parabéns pelos serviços prestados, de esclarecimentos para toda população.

Lauro Michels, prefeito de Diadema

É alegria estar prefeito da cidade de Mauá e ver que durante 62 anos o Diário trabalha pela democracia e fortalecimento da nossa região. Mais do que isso, o Diário é canal aberto do leitor. Ao lado sempre da informação verdadeira. A cidade de Mauá reconhece muito o Diário, que não ganhou espaço somente no Grande ABC, mas em todo o Brasil. É um jornal cuja credibilidade foi construída por meio da lisura e da clareza de relatar os fatos relevantes do nossa região. Parabéns ao Diário e à toda equipe.

Atila Jacomussi, prefeito de Mauá

Em meio à pandemia do coronavírus, uma das maiores crises na história recente do mundo, e a tantas fake news, a imprensa cumpre papel vital como fonte de informação e conhecimento. Nesse cenário desafiador, o Diário completa 62 anos de atuação em nossa região. Parabenizo todos os profissionais que fizeram e fazem parte dessa trajetória. Que esse trabalho seja sempre respeitado e valorizado por toda a sociedade.

Adler Kiko Teixeira, prefeito de Ribeirão Pires

Sem dúvida nenhuma, o Diário tem grande importância para a região por vários fatores. Registrou a história do Grande ABC em momentos muito importantes e esse registro é fruto da credibilidade. A imprensa é uma das maiores ferramentas nesse momento tão difícil que o mundo vem passando. Quero aqui expressar minha gratidão ao jornal que vem atuando na divulgação e na orientação para toda a população do Grande ABC.

Gabriel Maranhão, prefeito de Rio Grande da Serra e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC

Diário é o maior instrumento de comunicação regional do País. O Grande ABC, uma das maiores potências econômicas do Brasil, tem seu dia a dia retratado por esse importante órgão. Os 62 anos mostram a credibilidade e força de meio de comunicação imparcial e que leva a informação ao morador do Grande ABC.

Alex Manente, deputado federal

O compromisso com a verdade e com o desenvolvimento econômico e social da nossa região move as pautas cotidianas do Diário há 62 anos. Uma história escrita por grandes profissionais, que sempre priorizaram o bem-estar da população do Grande ABC. Que a data também seja uma oportunidade para refletirmos e valorizarmos ainda mais o trabalho da imprensa.

Thiago Auricchio, deputado estadual

São 62 anos ajudando a escrever a história e os momentos marcantes do Grande ABC. Nossos cumprimentos a este valioso veículo de informação de nossa região.

Luiz Fernando Teixeira, deputado estadual

Não é o Diário que irá comemorar 62 anos de vida, desde 11 de maio de 1958. É um importante espaço da história da democracia que irá completar os 62 anos. O Diário sempre esteve presente em todos os grandes momentos do País, sempre olhando em defesa do Grande ABC. É marca de orgulho para profissionais, formadores de opinião, para cada munícipe do Grande ABC. Parabéns, Diário. Parabéns, jornalistas que estiveram, estão e estarão, acompanhando o dia a dia pelas páginas impressas e digitais.

Pio Mielo, presidente da Câmara de São Caetano

A tarefa da imprensa é informar com base na verdade dos fatos, e com isso alavancar a cidadania, incutindo princípios éticos em prol do bem comum. Cumprimento o Diário, que há 62 anos vem cumprindo esta tarefa com esmero e profissionalismo. Parabéns!

Dom Pedro Carlos Cipollini, líder da Igreja Católica no Grande ABC

Devemos, neste aniversário do Diário, reconhecer o papel que o jornal tem desempenhado ao longo da história da nossa região. Não dá para pensar a importância nacional que o Grande ABC adquiriu ao longo dos últimos anos sem relacionar com o trabalho de noticiar, comunicar e discutir com qualidade os assuntos que nos afetam cotidianamente. Parabéns, Diário.

Marcos Sidnei Bassi, reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano)

O Diário faz parte da vida e da história da nossa região. Tudo de mais importante que vivemos no Grande ABC nesses últimos 62 anos estiveram nas suas páginas. E tudo isso não seria possível sem a colaboração de repórteres, fotógrafos, editores, diagramadores, cartunistas, enfim jornalistas de todas as áreas. Parabéns ao Diário e a todos e todas que constroem e construíram essa história.

Luiz Marinho, presidente estadual do PT

Meus cumprimentos ao Diário, cuja história se confunde com a dos municípios da região. Que o objetivo do jornal seja sempre a busca incessante do jornalismo independente e apartidário, levando informação a todos os munícipes e combatendo todas as formas de fake news, que tanto corroem o ambiente democrático.

Glauco Costa Leite, juiz de Mauá

Nos meus 30 anos de profissão – 20 deles vividos na região –, pude testemunhar a seriedade com que tratam as notícias publicadas. Sempre tive muito respeito pelo jornalismo, por ser um pilar de um sistema democrático. Desta forma, gostaria de render as minhas homenagens a cada um dos profissionais que realizam o jornal. A liberdade da imprensa que praticam representa os ideais de uma democracia que tanto almejamos.

Paul Henry Verduraz, delegado titular da Deic (Delegacia de Investigações Criminais) de São Bernardo

Todo veículo de imprensa é muito importante, principalmente pelo fato de demonstração de transparência e informação para a a população. A Polícia Militar parabeniza o Diário pelos seus 62 anos e esperamos que possam continuar contanto conosco, como nós gostaríamos de contar com os trabalhos do Diário para podermos nos comunicar com a comunidade.

Coronel Renato Nery Machado, comandante da PM no Grande ABC

A Mercedes-Benz do Brasil e o Diário nasceram praticamente juntos! A Mercedes-Benz inaugurou sua sede em São Bernardo em 1956 e, logo dois anos depois, o Diário, que viria a ser um das principais mídias desse País, abria as suas portas e começava a fazer história. Em todos esses anos, em nossa relação com a imprensa, o Diário sempre esteve presente ajudando a divulgar as notícias do setor automotivo em primeira mão e com excelente conteúdo para nossos leitores da região. São inúmeros momentos marcantes vividos juntos: anúncios de investimentos locais e contratações, lançamentos de tecnologias e veículos, inaugurações de linhas de produção e também fases difíceis da economia. Esse ano continua sendo desafiador, mas haja o que houver, o Diário prioriza sua qualidade, cumpre seu compromisso editorial e ajuda a combater as fake news. Em nome da Mercedes-Benz do Brasil, desejamos parabéns para toda a equipe e compartilhamos os nossos votos de sucesso!

Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil & CEO América Latina

Parabéns Diário! Ao completar 62 anos, relembramos histórias, coberturas jornalísticas e tantas fases vividas em nosso País que merecem a comemoração mais sublime por sua existência e perseverança; tão necessárias para os dias de hoje! Que sejamos testemunhas da história com a perpetuação das notícias e informações por muito tempo! Celebremos hoje Diário!

Oswana Fameli, presidente da Aesp (Associação das Escolas Particulares)

O Diário tem uma importância significativa na minha vida, pois encontro nos meus recortes feitos pela minha mãe lembranças incríveis. Uma foto no Diário era mais que uma medalha. Era a motivação para treinar ainda mais. Aramaçan, Primeiro de Maio, a primeira convocação para a Seleção Paulista, Seleção Brasileira com 17 anos, Randi, São Justo, Pirelli, todos títulos continentais. Se hoje posso recordar todos esses momentos é porque o Diário sempre esteve presente no esporte andreense e brasileiro. Obrigado, Diário, por permitir que eu possa contar e mostrar a minha história.

Antonio Carlos Moreno, ex-jogador da Seleção Brasileira de Vôlei

Lembro com carinho quando levantava aos domingos e corria para pegar o Diarinho só pra ver as tiras (histórias em quadrinhos). Foi uma das minhas inspirações para escrever. O Diário esteve comigo em todas as fases da minha vida como roteirista, desde quando era criança e lia as tiras dominicais no Diarinho até os registros de meus lançamentos, prêmios e eventos. Parabéns, Diário, pelos 62 anos! E obrigado!

Alex Mir, roteirista de histórias em quadrinhos

Minha amizade com o Diário vem desde que se chamava News Seller, quando era distribuído gratuitamente e apenas aos domingos. Nestes 62 anos, a FUGABC sempre acompanhou o Diário com muita proximidade por sua postura íntegra e sempre à disposição da verdade. O registro pelo Condephaat como patrimônio imaterial do Estado de São Paulo foi a maior conquista do Santuário Nacional da Umbanda e, como sempre, comemoramos juntamente com o Diário. Desejamos uma vida longa e próspera, pois é o melhor meio de comunicação do Grande ABC.

Ronaldo Antonio Linares, diretor-presidente da FUGABC (Federação Umbandista do Grande ABC)