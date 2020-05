País tem 615 mortes; Teich admite isolamento

Dérek Bittencourt



06/05/2020 | 23:51



Pelo segundo dia consecutivo o Brasil bateu o recorde de mortes em razão do novo coronavírus. De acordo com boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, o País teve 615 vítimas fatais registradas de terça-feira para ontem, totalizando 8.503 óbitos. Também houve grande aumento no número de casos confirmados, com 10.503 novas pessoas positivadas e 125.218 no total. Tais dados fizeram o ministro da Saúde, Nelson Teich, admitir a possibilidade da implementação do lockdown (bloqueio total, com fechamento de vias, circulação proibida e permissão apenas para atividades essenciais, entre outras) em algumas partes do País.

“Vai ter lugar em que o lockdown será necessário, vai ter lugar em que eu vou poder pensar em flexibilização. O que eu preciso é que a gente pare de tratar isso de uma forma radical, até para que a gente tenha a tranquilidade de poder implementar as medidas em cada lugar do País onde a melhor coisa vai ser feita naquela situação”, afirmou o ministro em coletiva.

Os números seguem crescentes no Estado, que chegou ontem às 3.045 mortes e 37.853 casos confirmados. Entre estes, 2.414 estão no Grande ABC – aumento de 110 positivados com relação ao dia anterior. A região contabilizou ainda 231 mortes, 16 a mais em comparação a terça-feira. As novas perdas foram registradas em São Bernardo (cinco), Santo André (quatro), São Caetano (três), Diadema e Mauá (duas cada). Além disso, as sete cidades têm 5.007 pessoas aguardando resultados de testes para saberem se estão ou estiveram com a doença.

No mundo, já são 3.744.585 os pacientes confirmados com a Covid-19.